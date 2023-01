Fribourg: Défoncé, sans assurance et sans permis, il cause une course poursuite

Les lois, c’est pas son truc, à Youssouf*. Et il l’a dangereusement démontré le 13 juin dernier. Vers 3 h 30 du matin, des motards de la police fribourgeoise ont commencé à le suivre, alors qu’il roulait au volant de sa Suzuki Swift. Dès qu’il s’en est aperçu, ce Français de 39 ans a écrasé le champignon pour tenter de les semer. Une course poursuite à haute vitesse s’est alors engagée dans les rues de Marly (FR). Finalement, les policiers sont parvenus à le dépasser pour lui couper la route et le fou du volant s’est arrêté.

Les forces de l’ordre ont alors découvert que ses plaques correspondaient en réalité à une Opel Corsa. Quant à la Suzuki, elle n’avait jamais été immatriculée et elle n’était couverte par aucune assurance. Lors de son audition, Youssouf a néanmoins admis qu’il roulait avec tous les jours depuis plusieurs semaines. Mais le plus fort était à venir. Un test sanguin a révélé un taux de THC (le principe actif du cannabis) plus de dix fois supérieur à la limite de tolérance. Il aurait d’ailleurs acquis et consommé entre 1,6 et 3,3 kg de marijuana dans les trois années précédant son arrestation.