Environnement : Déforestation: Aldi et Migros menacent le Brésil de boycott

Dans une lettre publiée mercredi, une quarantaine de distributeurs exigent du gouvernement Bolsonaro le retrait d’un projet de réforme agraire.

Des chaînes de supermarchés comme le suisse Migros, l’allemand Aldi, les britanniques Asda, Marks and Spencer, Sainsbury’s ou Morrisons s’inquiètent d’un projet de loi qui prévoit la privatisation de terres et «menace comme jamais l’Amazonie», qui a pourtant fait l’objet de «feux de forêt et de déforestation à des niveaux extrêmement élevés» l’an passé.

Cette missive adressée aux parlementaires brésiliens, également signée par la chaîne de fast-food britannique Greggs, des fédérations professionnelles ou les sociétés financières Skandia et Legal and General, relève que «les objectifs pour réduire les niveaux» de déboisement «et les budgets pour y parvenir sont de plus en plus inadéquats».