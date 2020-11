Brésil : Déforestation: Bolsonaro fustige des «attaques injustifiées»

Le président brésilien estime que les critiques sur la déforestation sont des «phrases démagogiques qui rabaissent le débat public». Selon lui, la révolution agricole a permis de préserver la majeure partie de la végétation native.

Les critiques sur l’augmentation de la déforestation au Brésil sont des «attaques injustifiées» et «démagogiques» qui émanent de pays «moins compétitifs», a déclaré dimanche le président Jair Bolsonaro lors du sommet virtuel du G20.

«Je présente des faits, des données concrètes, pas des phrases démagogiques qui rabaissent le débat public et portent préjudice à la cause que (ses détracteurs) prétendent défendre», a lancé le dirigeant d’extrême droite lors d’un discours à l’occasion du sommet organisé par l’Arabie saoudite.

Jair Bolsonaro a notamment évoqué la «révolution agricole» qui a permis selon lui au Brésil d’utiliser «seulement 8% de son territoire pour les cultures» et «19% pour l’élevage», préservant la végétation native sur «66% du territoire».

«C’est avec fierté que je présente ces chiffres et que je réaffirme que nous travaillerons toujours pour maintenir un haut niveau de préservation et rejeter les attaques injustifiées de pays moins compétitifs et moins préoccupés par le développement durable», a insisté le président brésilien.