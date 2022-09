Test : Défourailler contre des hordes de monstres sur le bon tempo

Destiné aux fans de hard-rock assourdissant et de grosses pétoires bien huilées, la dernière production du studio suédois The Outsiders n’adoucit pas vraiment les mœurs. En effet, loin d’être relaxante, cette plongée dans l’enfer, découpé en une dizaines de zones, met aux prises la mystérieuse Inconnue, qu’on incarne, avec des hordes de démons commandées par l’ignoble Juge rouge en personne. Sans tambour ni trompette, la narration ne paie pas de mine et, quelque part, on s’en fiche royalement.

Le point d’orgue de «Metal: Hellsinger» se situe au niveau de sa jouabilité, qui demande d’allier une bonne visée, d’excellents réflexes et un sens du rythme hors du commun. Mais pourquoi cette obligation? Eh bien c’est tout simple: chaque tir réussi en rythme augmente considérablement les dégâts de son arme. Mieux, on débloque également des bonus selon le degré de synchronisation obtenu. Être au diapason est une condition sine qua non pour obtenir le meilleur score et donne un peu de sens aux échauffourées quelque peu redondantes. Le maigre arsenal et une certaine répétitivité dans l’action risquent de lasser bon nombre de joueurs. Cependant, buter des monstruosités à la chaîne en secouant la tête et en cadence sur du métal, ça n’a vraiment pas de prix.