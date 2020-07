Iran

«Dégâts importants» dus à l’«accident» au centre nucléaire de Natanz

La production de centrifugeuses avancées pour la production d’uranium enrichi pourrait être ralentie par l’accident survenu dans le centre nucléaire de Natanz.

L'«accident» ayant endommagé jeudi un bâtiment au centre nucléaire de Natanz, dans le centre de l’Iran, a fait des «dégâts importants» et «pourrait ralentir» la production de centrifugeuses avancées pour la production d’uranium enrichi, selon une source officielle dimanche.

Les autorités iraniennes ont indiqué avoir établi «avec précision les causes de l’accident» mais affirment ne pas vouloir les révéler au public dans l’immédiat «pour certaines raisons de sécurité».

Jeudi, Behrouz Kamalvandi avait présenté le bâtiment endommagé — apparemment par un incendie selon les images publiées par l’OIEA et la télévision d’État — comme «un entrepôt».

«À moyen terme, cet accident pourrait ralentir le plan de développement et de production de [centrifugeuses] avancées, mais si Dieu le veut, et avec les efforts incessants […] des collègues [de l’OIEA] nous compenserons ce ralentissement de façon que soient créées sur ce site davantage de capacités qu’auparavant», ajoute-t-il.

Relance de la production de l’uranium enrichi

Mais depuis mai 2019, en riposte à la décision prise un an plus tôt par les États-Unis de dénoncer ce pacte et de rétablir des sanctions économiques à son encontre, l’Iran s’est progressivement affranchi des engagements clef auxquels il avait souscrit à Vienne.