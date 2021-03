Football : Dégoûté par le foot, Prandelli quitte la Fiorentina

L’entraîneur italien Cesare Prandelli a démissionné du club florentin (14e de Serie A) quatre mois après son arrivée en poste.

«J’étais venu ici pour me donner à 100%, mais dès que j’ai eu le sentiment que ce n’était plus possible, pour le bien de tous, j’ai décidé de prendre du recul», a déclaré Prandelli dans une lettre mise en ligne sur le site internet du club toscan. «Je suis conscient que ma carrière d’entraîneur peut s’arrêter là, mais je n’ai aucun regret et ne veux pas en avoir», a ajouté Prandelli, âgé de 63 ans.