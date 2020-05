Déguisé en agent d'entretien pour revoir sa bien-aimée

Rédiger un nouveau commentaire

En Chine, ce serait camp de travail. Pardon: de rééducation. Et pour des années.

Evelyne 12.05.2020 à 19:56

On est pas en Chine mais vu votre commentaire c'est avec des gens comme vous qu'on aura une dictature comme eux, et plus aucune humanité. C'est lamentable.