Coronavirus aux États-Unis

Déguisé en Dr Fauci, Brad Pitt dégomme Trump

Dans l'émission «Saturday Night Live», l'acteur s'est grimé en Anthony Fauci pour commenter les déclarations surréalistes émises par le président américain lors de cette crise sanitaire.

«Les miracles ne devraient pas être le plan A»

On peut notamment réentendre Donald Trump assurer lors d'un meeting qu'un vaccin contre le coronavirus sera prêt «très bientôt», alors que la communauté scientifique s'accorde à dire qu'il faudra attendre au moins jusqu'à 2021. «Très prochainement est un terme intéressant. En comparaison avec l'histoire de la Terre? Bien sûr, le vaccin va arriver très rapidement. Mais si vous disiez à un ami que vous seriez très prochainement là et que vous vous pointiez un an et demi plus tard, votre ami pourrait être relativement agacé», commente Brad Pitt.