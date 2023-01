Fruits de saison: Dégustation de fraises en hiver: «ce sera quoi à la Saint Valentin?!»

«Non, on ne rigole pas, cette photo date vraiment du 16 janvier», ironise la Fédération romande des consommateurs (FRC) sur Instagram. C’est bien en plein cœur de l’hiver que Manor proposait à ses clients lausannois une dégustation de fraises, alors même que la saison de ce fruit en Suisse ne commence pas avant la mi-mai. «Si c’est déjà comme ça maintenant, qu’est-ce que ce sera à la Saint-Valentin?!» s’exclame Sandra Imsand, responsable des enquêtes à la FRC.

C’est que, depuis deux ans , l’organisation travaille au corps les détaillants pour bannir la promotion outrancière autour de ce fruit estival hors saison. Elle en dénonce son écobilan et ses conditions de production souvent éthiquement problématiques. «Le sujet fait son chemin dans les consciences, les gens semblent devenir plus sensibles au greenwashing», se réjouit Sandra Imsand.

Un cas isolé

C’est d’ailleurs avec une certaine gène que Manor affirme qu’il s’agirait d’un cas isolé: «Nous nous basons en principe sur le calendrier des saisons. Nous proposons par exemple la semaine prochaine des oranges à la dégustation», répond sa porte-parole Sandra Känzig. «Nous accordons d'ailleurs une attention particulière aux offres de fruits et légumes bio de la région.»

Si peu d’évolution a été constatée dans les plus gros magasins, un bon élève sort du lot: Aldi est le seul à avoir choisi de bannir la pub pour les fraises hors saison – et s’y tient. «C’est d’autant plus louable que son concurrent direct Lidl mène un marketing très agressif en la matière», constate Sandra Imsand. S’il ne détaille pas l’impact de cette mesure sur les ventes, Aldi assure n’avoir reçu que des retours positifs. «Nous avons constaté une demande grandissante de notre clientèle en produits régionaux», précise son service de presse. Autre évolution, les recettes proposées dans le Migros Magazine semblent tenir désormais davantage compte de la saisonnalité.