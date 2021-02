Coronavirus : Déjà 13 cantons veulent tester en masse leur population

Le modèle grison a convaincu la Confédération de tester périodiquement la population pour détecter le Covid-19. Écoles, maison de retraite ou entreprises, chaque canton élabore son projet.

Le Sonntagsblick rapporte que la Confédération envisagerait, dès lundi, de tester gratuitement en masse la population et en supporterait les coûts. A l’image des Grisons qui commenceront ce début de semaine à effectuer en masse des tests de routine dans les homes pour personnes âgées, les écoles et les entreprises auprès des personnes ne présentant aucuns symptômes. But: détecter les personnes infectées par le virus et les isoler.