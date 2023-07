Départ en vacances: Déjà 14 km de bouchons samedi à 7h au Gothard

Pour le deuxième week-end d’affilée, le trafic est perturbé devant le tunnel du Gothard en direction du Sud. Le TCS a annoncé plus de 14 kilomètres d’embouteillages ce samedi matin dès 7h. L’attente pour les vacanciers est d’environ 2 heures. Ce printemps, les bouchons ont parfois atteint plus de 20 kilomètres. L’afflux toujours plus important de voitures a lancé le débat sur la mise en place d’un péage routier pour emprunter ce tronçon.