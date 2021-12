Pandémie : Déjà 64’000 certificats établis avec un test sérologique

Depuis le 16 novembre, un certificat Covid, valable 90 jours, est établi pour les personnes ayant assez d’anticorps. Des experts doutent de leur fiabilité.

L’OFSP le confirme. Depuis le 16 novembre, 64’759 personnes ont reçu un certificat Covid, valable 90 jours, après avoir subi un test sérologique. Ces personnes ont donc contracté la maladie et sont «immunisées». Elles peuvent participer plus facilement à la vie publique. Rien à voir avec le certificat remis aux personnes ayant eu un test PCR positif et qui ont surmonté la maladie. Au total, ce sont 482’000 personnes qui disposent de ce type de certificat.