«Fortnite» : Déjà 70 millions de dollars récoltés pour l’Ukraine

Grâce aux recettes générées par «Fortnite», Epic Games a annoncé avoir collecté une importante somme d’argent en seulement cinq jours en faveur de l’aide humanitaire.

Epic Games et les joueurs de «Fortnite» se montrent solidaires. L’éditeur du populaire jeu vidéo de battle royale a annoncé vendredi dernier avoir collecté en seulement cinq jours plus de 70 millions de dollars pour les diverses organisations œuvrant pour venir en aide aux Ukrainiens depuis l’invasion de l’armée russe, parmi lesquelles Direct Relief, l’Unicef, le World Food Program et la Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.