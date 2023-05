Déjà 8 km de bouchons et des personnes sur la route au Gothard

En ce jeudi de l’Ascension, il faudra s’armer de patience à proximité du tunnel du Gothard. Alors que des bouchons importants avaient déjà été signalés mercredi après-midi à l’entrée nord du tunnel, cela recommence ce jeudi. Le TCS a annoncé dès 8 h des embouteillages entre Amsteg et Göschenen. Aux alentours de 8 h 20, il y avait déjà huit kilomètres de queue, soit un temps d’attente estimé à 1 h 19

Mais ce n’est pas tout! En plus des bouchons, les automobilistes sont aussi priés de faire attention dans les deux sens car, comme on peut le voir sur le Twitter du TCS, des personnes ont été signalées sur la route entre l’aire de repos du Gothard et Erstfeld.