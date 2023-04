Etats-Unis: Déjà arrêtée pour deux braquages, mamie remet ça à 78 ans

Bonnie Gooch avait déjà fait le coup en 2020 et 1977.

La police de Pleasant Hill (Missouri) a eu affaire mercredi dernier à une criminelle pas comme les autres. Bonnie Gooch, 78 ans, a été arrêtée pour avoir commis un braquage dans une banque. Habillée tout de gris, la septuagénaire est entrée dans l’établissement équipée de lunettes noires, de gants en plastique et d’un masque chirurgical. Elle a transmis à l’employé un petit mot, sur lequel était écrit: «Ceci est un braquage. J’ai besoin de 13’000 petits billets… Merci, désolée je ne voulais pas vous faire peur.»

Selon la police, la septuagénaire n’était pas armée, mais elle s’est visiblement montrée suffisamment menaçante pour obtenir ce qu’elle voulait. Le même jour, les autorités ont appréhendé Bonnie Gooch au volant de sa voiture, à un feu rouge. Elle était «très sérieuse», sentait l’alcool et était en possession de liasses de billets. «Quand les officiers se sont approchés d’elle, ils étaient un peu perdus. C’était une petite dame âgée qui est sortie. Nous n’étions pas sûrs d’avoir arrêté la bonne personne», a raconté au «Kansas City Star» Tommy Wright, chef de la police de Pleasant Hill.

En raison du grand âge de la suspecte, les autorités sont encore hésitantes quant aux suites à donner à cette affaire. Bonnie Gooch a en tout cas été mise en examen pour vol et tentative de vol dans une institution bancaire. Elle a été incarcérée et sa caution fixée à 25’000 dollars. Ce n’est pas la première fois que la septuagénaire fait le coup. Elle avait en effet déjà été condamnée en 2020 pour un braquage à Kansas City et en 1977 pour des faits similaires en Californie. La retraitée doit être jugée le 25 mai.