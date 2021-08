Hockey sur glace - Déjà bien affûté, le LHC entame sa préparation avec un triplé

Une fraction étrangère intéressante

Avec cinq étrangers sous contrat, le LHC peut aborder la saison l’esprit serein. Les Canadiens Mark Barberio et Cory Emmerton, qui étai e nt e ncore sous contrat, ont ainsi accueilli trois nouveaux compères : le centre canadien Phil Varone, l’ailier tchèque Jiri Sekac et le défenseur s lovaque Martin Gernat, un homme qui connaissait déjà la maison lausannoise (11 matches en 2017-2018) . « Avec cinq étrangers dès le départ, nous aurons davantage d’options tactiques, note Genazzi. Les nouveaux étrangers m’ont laissé une excellente impression: Sekac est un buteur, il est puissant et a ime aller devant le but. Varone est un joueur plus petit, mais très technique, un playmaker. Enfin, Gernat est une valeur sûre : il s’est vraiment amélioré depuis son dernier passage à Lausanne. De manière générale, je pense que nous avons gagné en vitesse et en technique avec les arrivées de joueurs comme Jason Fuchs, Benjamin Baumgartner, Varone ou Sekac. »