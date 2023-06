EPFL à Sion: une start-up va doper le recyclage du PET

La technologie expliquée

La méthode passe par des produits chimiques «dont la recette est évidemment gardée secrète», dit l’EPFL. On les ajoute à un mélange broyé de différents plastiques. C’est alors que le PET et rien que le PET ressort sous forme de poudre et de liquide. «Tous les autres types de plastique restent intacts et peuvent être évacués vers d’autres filières», lit-on. Samantha Anderson précise que les produits chimiques ne sont pas des polluants. «Les molécules utilisées sont en vente dans le commerce, de plus elles ne sont pas à usage unique», assure-t-elle.