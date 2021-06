Montreux Jazz Festival : Déjà de gros changements de programme

Le Montreux Jazz Festival, à sept jours de son ouverture, est contraint à d’importants changements dans la programmation.

Ceux qui voulaient voir Rag’n’Bone Man, Inhaler, Alfa Mist et Yussef Dayes Trio en juillet 2021 au Montreux Jazz Festival seront déçus. Ces artistes ne pourront pas se produire sur la Riviera vaudoise. «Nous avons le regret d’annoncer l’annulation de ces concerts en raison des conditions d'entrée en Suisse depuis le Royaume-Uni pour les personnes n’ayant pas reçu les deux doses de vaccin», justifie l’événement dans un communiqué envoyé le 25 juin 2021, soit sept jours avant son ouverture. Début juin 2021, lors de l’annonce de la programmation, Mathieu Jaton, directeur du festival, indiquait: «En invitant des musiciens de pays étrangers, on prend un risque. Les pays sur liste rouge, avec quarantaine ou pas, changent tous les deux jours. Pour un certain nombre d’artistes, on obtiendra des dérogations, mais on est conscient qu’on n’est pas à l’abri que quelque chose se passe mal.»