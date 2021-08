Rita Ora et Taika Waititi se verraient bien mariés

Rita Ora et Taika Waititi : Déjà des envies de mariage

Le couplé formé de Rita Ora et Taika Waititi, ensemble depuis mars 2021, se verrait bien se dire «oui» prochainement.

Ça ne fait que depuis mars 2012 que Rita Ora et Taika Waititi sont ensemble et les voilà qu’ils parlent déjà de se passer la bague au doigt. C’est du moins ce qu’affirme le média australien « New Idea ».

«Taika appelle Rita tout le temps sa «petite femme». Il lui dit régulièrement qu’il sera son premier et son dernier mari. Tout le monde autour d’eux minimise ce mariage et estime que c’est une plaisanterie. Rita, elle, espère vraiment que ce n’en est pas une», a rapporté une source. La chanteuse avait déjà évoqué au début de l’été 2012 qu’elle voulait une cérémonie rapide et non conventionnelle. Très amoureuse, l’artiste pop a quitté au début août le Royaume-Uni ou elle vivait, pour s’installer à Los Angeles avec son réalisateur de chéri.