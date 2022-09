Hockey sur glace : Déjà l’arrêt de l’année en KHL?

Le championnat de KHL vient à peine de débuter, et on a peut-être déjà assisté au plus bel arrêt de la saison. Finaliste malheureux la saison dernière, le Metallurg Magnitogorsk, qui a récolté au moins un point lors de ses six premiers matches de la saison, occupe le haut du tableau dans la Conférence Est de la ligue continentale, après sa récente victoire 3-0 contre Khabarovsk.