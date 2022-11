Iran : Déjà mort, le condamné a quand même été exécuté

Pourtant, alors qu’il avait été tué lors d’une altercation avec les gardiens de la prison, il a quand même été pendu, pour éviter tout problème à ces derniers, a poursuivi l’IHR. D’après le site d’information Halvash, qui suit les événements au Sistan-Baloutchistan et dans la minorité sunnite de l’Iran, le condamné, réveillé aux aurores, dimanche, pour être exécuté, a résisté face aux agents pénitentiaires, qui l’ont frappé au cou «avec un objet tranchant».

Silence inhabituel des autorités

Les autorités iraniennes n’ont pas confirmé l’information et l’exécution n’a pas été rapportée par les médias iraniens, comme c’est habituellement le cas pour les pendaisons dans le pays. Au moins 462 personnes ont été exécutées cette année en Iran, le deuxième pays au monde en termes d’application de la peine capitale derrière la Chine, selon l’IHR.

Des représentants de la minorité baloutche, sunnite, et des ONG dénoncent depuis longtemps le nombre disproportionné d’exécutions de membres de cette ethnie, par ailleurs largement discriminée. La province a été l’un des points chauds des manifestations qui secouent l’Iran depuis plus d’un mois. D’après l’IHR, plus de 100 personnes ont été tuées par les forces de sécurité au Sistan-Baloutchistan depuis le 30 septembre.