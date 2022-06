Suisse : Déjà plus de 1000 autorisations de travail délivrées à des Ukrainiens

Restauration, informatique, enseignement et agriculture: les réfugiés sont en train de s’intégrer dans le marché du travail suisse.

La conseillère fédérale et cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) Karin Keller-Sutter s’est rendue ce mercredi 1er juin dans une auberge de Münsingen (BE). En mai, cet établissement a été un des premiers en Suisse à avoir engagé une personne bénéficiaire du statut de protection S. Sur place, Karin Keller-Sutter s’est entretenue avec la cuisinière ukrainienne et la gérante de l’auberge. Sur place, elle a souhaité que «les personnes qui ont obtenu le statut de protection S puissent avoir une activité professionnelle».