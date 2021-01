The Weeknd : Déjà un best of, après seulement 10 ans de carrière

The Weeknd a annoncé qu’il sortira, le 5 février 2021, une compilation réunissant ses plus grands tubes.

On ne présente plus le chanteur canadien de 30 ans tant il est devenu incontournable sur la planète musique. Et pourtant, The Weeknd a démarré sa carrière il y a seulement dix ans. Cette décennie l’a vu sortir des tubes à la chaîne répartis tout au long de ses quatre albums. On citera, pêle-mêle, «Earned It» (2015), «The Hills» (2015), «Starboy» avec Daft Punk (2016), «Call Out My Name» (2018), «Can’t Feel My Face» (2018) ou encore le récent «Blinding Lights» (2020). À eux six, ces morceaux dépassent les six milliards d’écoutes rien que sur Spotify. Selon «Billboard», ils seront à retrouver, parmi douze autres titres, sur le best-of «The Highlights» dont la sortie est prévue le 5 février 2021.