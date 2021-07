JO de Tokyo - Del Ponte et Kambundji 5e et 6e de la finale du 100 m

Ajla Del Ponte (25 ans) et Mujinga Kambundji (29 ans) ont conquis les 5e et 6e places de la finale du 100 m, qui a accouché d’un triplé jamaïcain, samedi au Olympic Stadium.

Les deux Suissesses ont été les premières athlètes suisses à se hisser dans une finale olympique du 100 m et ont été à la hauteur de l’évènement. « On a montré que c’était possible, alors que la Suisse a souvent été critiquée dans cette discipline, a expliqué Mujinga Kambundji, qui aurait voulu courir encore un peu plus vite en finale. C’était un long chemin mais on peut être très fières de nous! »