Athlétisme - Del Ponte et Kambundji solides à Paris

Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji ont livré une course solide à Paris au meeting de Diamond League. La Bernoise a pris la 5e place avec un chrono de 11’’12. Del Ponte a été classé e 7e avec un temps identique à celui de Kambundji. À Lausanne jeudi, les deux Suissesses avaient toutefois été légèrement plus rapides sur la ligne droite avec des temps de 10’’97 pour Del Ponte (6e) et 11’’01 pour Kambundji (7e).