De coûteux travaux sont nécessaires pour rénover la vétuste prison de Champ-Dollon

Genève : Délabrée, la prison de Champ-Dollon coûtera des millions

Le Canton va être obligé de mener de coûteux travaux dans l’établissement carcéral, très vétuste.

La prison de Champ-Dollon, qui accueille actuellement 533 détenus pour 398 places, tombe en ruines. Plusieurs cellules sont condamnées en raison de sanitaires défectueux et du béton se détache des murs, notamment. Les députés membres de la commission des visiteurs ont tous constaté l’état de délabrement des lieux, rapporte la «Tribune de Genève». Par conséquent, des travaux urgents, retardés dans l’espoir que le projet aujourd’hui enterré de nouvelle des prison des Dardelles voie le jour, vont devoir être menés. Il en coûtera entre 15 et 20 millions de francs. Mais ils ne permettront pas de faire fonctionner les lieux vingt à trente de plus. Un chantier plus lourd devra être engagé dans le cadre de la nouvelle planification pénitentiaire.