Lausanne : Délai de douze ans pour un chauffage à distance 100% renouvelable

Le Plan climat de Lausanne se fixe pour objectif d’atteindre un chauffage à distance 100% renouvelable d’ici 2035 et de le développer pour couvrir 75% des besoins en chaleur de la ville d’ici 2050. Pour y arriver, des investissements conséquents sont prévus. «Un montant de 170 millions de francs sera investi pour construire trois centrales de production et de distribution à Ouchy, Vidy et Malley, deux stations d’échange de chaleur et les conduites principales permettant de déployer le réseau de chaleur dans ces quartiers», a annoncé la Ville, mercredi.