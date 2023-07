Football: Attouchements, drogue et dépression: Dele Alli a voulu tout arrêter à 24 ans

«Un matin, je me suis levé, je devais aller à l’entraînement et ça ne m’amusait juste plus. José Mourinho était manager et il avait arrêté de me faire jouer. Je me rappelle juste m’être regardé dans un miroir (et ça a l’air un peu dramatique dit comme ça) et je me suis demandé si je pouvais prendre ma retraite à ce moment-là. À 24 ans. Alors que je faisais ce que j’aimais… Ça m’a brisé le cœur. Toute ma vie, ça a été ça: moi face à moi-même dans tout. Je gagnais, je souriais, je montrais que j’étais heureux. Mais à l’intérieur, je perdais le combat. Un traumatisme reste un traumatisme et le corps l’enregistre de la même façon, peu importe de quoi on parle.»