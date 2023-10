Il s’échappe dans un bois de Delémont en abandonnant sa drogue

Plus d’un kilo de haschisch et 110 grammes de cocaïne ont été retrouvés.

Des douaniers jurassiens effectuaient une patrouille mobile sur l’axe reliant Bâle à Delémont, dimanche 15 octobre. Leur attention a été attirée par un monsieur à bord d’un véhicule immatriculé en France. Suspicieux, les agents ont alors fait demi-tour à la rencontre de l’homme pour effectuer un contrôle. Arrivés sur place, les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont constaté que l’homme s’était échappé entre-temps. Repéré plus loin dans un bois avoisinant les lieux, l’homme a refusé d’obtempérer, malgré une sommation de la police cantonale jurassienne, et a réussi à s’échapper.

Les douaniers, eux, ont procédé aux fouilles du véhicule et ont débusqué plus d’un kilo de haschisch et 110 grammes de cocaïne, poids brut. Lors de l’inspection, les collaborateurs de l’OFDF ont découvert plusieurs documents d’identité: un permis de conduire, un document d’immatriculation du véhicule et deux cartes de crédit. En outre, une matraque télescopique, ainsi qu’un spray au poivre à grande capacité, ont été retrouvés sous le siège passager. L’ensemble de la trouvaille a été remis à la police cantonale jurassienne, ainsi que le véhicule. Le Ministère public jurassien a ouvert une instruction.