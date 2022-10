Coupe du monde au Qatar : Delémont maintient ses fan zones: «Il fallait réagir avant»

Par ailleurs, il regrette les différents traitements destinés au Coupes du monde en Russie et au Brésil, «qui ne sont pas non plus des exemples en matière de droits humains» et pour lesquelles nous n’avons pas fait «un tel foin!» Même son de cloche du côté du patron de la deuxième fan zone, qui estime que renoncer à organiser des festivités, reviendrait à «ne plus rien faire dans la vie».