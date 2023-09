Delémont: Une exposante accouche à la foire des produits locaux

La dixième édition du Marché & Concours Suisse des produits du terroir a attiré plus de 138 exposants et 15’000 visiteurs.

Quand une ambulance débarque dans une fête, ce n’est pas vraiment bon signe. Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Samedi, quand l’ambulance est repartie du Marché & Concours Suisse des produits du terroir dans le hameau de Courtemelon, à Delémont, le sourire était sur toutes les lèvres. Et pour cause: «Une femme qui tenait un stand de grillades a eu des contractions et a accouché d’un garçon», raconte un exposant qui a assisté à la scène.