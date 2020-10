Neuvième art : Delémont’BD: «Le Siècle d’Emma» récompensé

L’ouvrage signé par la dessinatrice Fanny Vaucher et le scénariste Eric Burnand a reçu le prix 2020 du meilleur album suisse de bande dessinée du festival jurassien.

Le festival Delémont’BD a remis son prix 2020 du meilleur album suisse de bande dessinée au «Siècle d’Emma». L’ouvrage, publié aux éditions lausannoises Antipodes, est signé par la dessinatrice Fanny Vaucher et le scénariste Eric Burnand.

Le jury a été séduit par «sa narration foisonnante, aussi sensible que réussie, sur les quêtes humaines de la Première Guerre mondiale aux années 1980», explique vendredi Delémont’BD dans un communiqué.

Lancé cette année, le Prix de la meilleure première oeuvre suisse de bande dessinée a été attribué à Martin Panchaud pour l’album «Die Farbe der Dinge» (Edition Moderne à Zurich). «Sa forme graphique atypique, proche de l’infographie et sa grande qualité scénaristique» ont été relevées.

Edition hors les murs

Remises à la librairie Bostryche à Bienne, ces deux récompenses sont dotées de 3500 francs chacune. Les six jurés, romands et alémaniques, se sont prononcés sur des albums publiés entre les printemps 2019 et 2020 par des artistes suisses ou domiciliés en Suisse.