Genève

Un téléphone belge a siphonné son compte

Victime d’une fraude à la carte de crédit via Samsung Pay, il se bat pour obtenir un remboursement intégral. Décryptage.

Le 11 mars à Bruxelles, un individu a mené grand train. Il a claqué 7400 fr. en utilisant le mode de paiement Samsung Pay de son téléphone. Le hic: la carte de crédit ainsi débitée n’avait quitté ni Genève ni Luc*, son propriétaire. Il s’est aperçu du désastre le 24 mars, et tempête: il ne parvient pas à récupérer tout son argent.

Il est doublement fâché. D’abord, sa limite a été explosée: plafonnée à 9000 fr., sa carte n’a été bloquée qu’à 11’100 fr. Et Swisscard, qui l’a émise, refuse de le rembourser en intégralité. Après un non initial, la société a accepté de lui verser 3000 fr., à bien plaire et en rejetant toute responsabilité.