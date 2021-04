Louis Delétraz a donné un virage important à sa carrière, après s’être retrouvé aux portes de la F1. Cette saison, aux côtés du Polonais Robert Kubica (une victoire et douze podiums en GP) et du Chinois Yifei Ye, le Genevois est engagé en European Le Mans Series, afin de préparer dans les meilleures conditions possibles «le» rendez-vous de l’année, les 24 Heures du Mans, renvoyées de juin au week-end des 21 et 22 août. Il pilotera une Oreca 07-Gibson LMP2.