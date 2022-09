Délicates tractations en vue pour Giorgia Meloni

Italie : Délicates tractations de Giorgia Meloni pour former son gouvernement

Giorgia Meloni, la cheffe du parti post-fasciste Fratelli d’Italia (FdI) a entamé avec ses alliés, mardi, des négociations qui vont probablement durer des semaines pour former un nouveau gouvernement, alors que plusieurs crises se profilent. FdI, qui a triomphé aux législatives de dimanche, n’a aucune expérience du pouvoir, mais doit réunir une équipe multipartis pour faire face à une inflation et à des prix de l’énergie très élevés, ainsi qu’aux relations avec une Europe méfiante.

Giorgia Meloni, 45 ans, espère être la première femme à diriger l’Italie, mais elle a besoin de ses alliés, le parti d’extrême droite de la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi, pour avoir une majorité au Parlement. La répartition des postes clés – notamment l’Économie, les Affaires étrangères, la Défense et l’Intérieur – sera toujours politique, mais devra plus que jamais «refléter la compétence et non l’appartenance», note le quotidien «La Stampa».