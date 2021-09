Justice - La délinquance juvénile est en plein essor

Cette hausse surprend d’autant plus qu’une diminution de 11% est constatée du côté des adultes, en 2020. Pixabay (photo d’illustration)

En 2020, le nombre de mineurs condamnés a augmenté de 10% en Suisse, selon l’OFS (Office fédéral de la statistique). Pour la plupart des cantons romands, c’est la plus forte croissance depuis 1999. Dirk Baier, docteur en criminologie à Zurich, estime que cette augmentation n’a aucun rapport avec la crise Covid. «Plusieurs des condamnations de 2020 font référence à des infractions antérieures.» Pour lui, l’explication est à chercher du côté de la culture des jeunes. «Il y a un climat d’affirmation agressive de soi, et d’appréciation de la violence, qui domine. Les images archaïques de la masculinité, axées sur la force physique, sont davantage acceptées. Nous avons aussi remarqué que les jeunes se regroupent en cliques ou en gangs.»

Neuchâtel confirme ce constat. «Depuis 2019, nous assistons à une augmentation des cas liés à des bandes, dans les villes principalement. Elles commettent des infractions et s’affrontent pour des revendications territoriales», explique Madeline Zosso, porte-parole de la police. En réponse, davantage de policiers sillonnent les rues et, par conséquent, le nombre de dénonciations a augmenté. La hausse du nombre de mineurs condamnés dans le canton (272 en 2019 contre 535 en 2020) s’explique aussi par un second phénomène. «En 2020, la police a été confrontée à une population de jeunes migrants. Certains n’avaient pas de pièce d’identité et se disaient mineurs pour bénéficier d’un traitement plus favorable», poursuit la porte-parole. Globalement, Neuchâtel estime que la criminalité juvénile est stable. «Quand on pense aux restrictions sanitaires, je m’étonne qu’il n’y ait pas eu plus d’infractions», réagit Nathalie Kocherhans, juge des mineurs.

Cas plus complexes et graves

Côté vaudois, de 1291 mineurs condamnés en 2019 on est passé à 1767 en 2020. Le rapport annuel de gestion du Tribunal cantonal souligne que les cas deviennent plus complexes, à cause de la gravité des infractions commises. Ainsi, les causes pendantes au 31 décembre ont enregistré une forte hausse de 47% par rapport à 2019. Les récidives sont également plus nombreuses, d ont plusieurs récidives en lien avec les ordonnances C ovid -1 9 . La police observe pour sa part une augmentation générale d’environ 20% de la délinquance. Notamment «une hausse sensible des cas de harcèlement via les réseaux sociaux», détaille sa porte-parole, Florence Frei.

Dans le Jura, «n ous avons le sentiment que la délinquance juvénile est sensiblement identique à celle de 2019 » , constate Aline Faessler, juge des mineurs. C’est en 2019, que le Tribunal constatait une hausse de la délinquance « ou du moins une aggravation, au regard de la nature des infractions commises , e t de l’âge de plus en plus jeune des auteurs ». En tête de liste: les brigandages. La police jurassienne dénombre une augmentation des prévenus mineurs entre 2019 et 2020, «mais il s’agit de ceux que l’on soupçonne avoir commis une infraction, après on ne sait pas s’ils sont condamnés ou acquittés», nuance Marie-Jane Intenza, adjointe du commandant.