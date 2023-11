Délinquance: Vols, drogue et vandalisme: 7 jeunes pincés en Valais

La police valaisanne annonce ce mercredi avoir arrêté une bande de jeunes délinquants. Ils seraient impliqués dans plus d’une quarantaine d’affaires qui se sont déroulées entre janvier et août de cette année. Les forces de l’ordre parlent ce mercredi d’investigations de plusieurs mois. Les autorités sont parvenues à identifier et à appréhender quatre mineurs et trois jeunes adultes, tous âgés entre 15 et 19 ans, «agissant en bande», lit-on dans un communiqué.