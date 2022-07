Lucerne : Délinquant notoire condamné à trois ans de prison

Vols, agressions, insultes. Un jeune homme de 22 ans ayant commis de nombreux délits a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel lucernois.

Le tribunal criminel de Lucerne a condamné un délinquant à 3 ans et 2 semaines de réclusion.

Son palmarès est étoffé. Vols multiples, brigandage, insultes multiples, infractions à la loi sur les stupéfiants, violation de domicile et autres actes répréhensibles. Le tribunal criminel de Lucerne a reconnu coupable un jeune homme de 22 ans de onze chefs d’accusation au total et n’a pas retenu quatre délits.

Parmi les faits reprochés: en 2019, à l’âge de 18 ans, il avait abordé deux personnes dans un parc de la ville de Lucerne en compagnie d’une connaissance. Après une brève conversation, il a assené un coup de poing au visage des deux personnes et s’est emparé du sac de sport de l'une d'elles. Peu après, il a été arrêté. Il s’est avéré que le condamné avait consommé de la marijuana auparavant.

Lors d’un contrôle d’identité en ville de Zurich en 2019 toujours, le prévenu avait insulté des policiers. Lors d’un autre contrôle le même jour, il avait également insulté deux autres membres de la police et tenu des propos homophobes. Il était également entré à plusieurs reprises dans des magasins, bien que ceux-ci lui aient interdit l’accès. En 2019 également, il a sciemment pris place dans une voiture volée par une connaissance.

Responsabilité limitée

Selon une expertise psychiatrique, le prévenu consommait régulièrement de la marijuana, puis de la cocaïne et du MDMA. En raison de troubles de la personnalité, les experts sont arrivés à la conclusion que la responsabilité de l’homme était légèrement diminuée. Pour les délits retenus par la Cour, le tribunal correctionnel a condamné le jeune homme de 22 ans à une peine d’emprisonnement de trois ans et deux semaines. Il doit en outre payer une amende d’un montant total de 6300 francs et les frais de procédure. L’homme, qui est Espagnol, est expulsé du pays pour huit ans. Le jugement n’est pas encore définitif, un appel a été déposé.