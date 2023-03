Zurich : Délinquant sexuel confondu grâce à son ADN

Un suspect, auteur d’un délit sexuel il y a six mois à Wetzikon, a pu être arrêté grâce à son profil ADN après une autre agression.

Mercredi, la police a avancé dans ses recherches, à la suite d’un autre délit violent commis à Wädenswil (ZH). Dans ce cas, c’est une femme de 63 ans qui a été brusquement abordée et blessée par un inconnu alors qu’elle se promenait dans une forêt. «Les recherches lancées immédiatement ont permis d’arrêter dimanche soir un Roumain de 27 ans», indique la police. Et des analyses ADN ont permis de relier ce suspect au délit commis six mois auparavant.