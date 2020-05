Cantons de Fribourg et Valais

Deux jeunes chauffards pincés

Deux chauffards se sont fait pincer pour excès de vitesse dans les cantons de Fribourg et du Valais. Agés de 21 ans, tous deux ont perdu leur permis de conduire.

L'automobiliste domicilié dans le Valais central roulait à 112 km/h sur la route reliant les localités de Montana (VS) et Mollens (VS). Le tronçon était limité à 50 km/h, rappelle mardi la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Les faits se sont déroulés le 21 avril.