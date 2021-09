Suisse - Délits sexuels: ce qui fait débat, sur le plan juridique et politique

Les points qui fâchent dans la définition actuelle du viol

Jugée trop restreinte et problématique, la définition du viol fait polémique depuis plusieurs années. Selon la loi actuelle, les hommes ne peuvent être considérés comme des victimes d’un viol, puisque celle-ci spécifie le sexe «féminin» de la victime. Le viol y est également reconnu uniquement s’il engage la contrainte et la violence, niant ainsi le viol commis dans d’autres circonstances. Cette définition n’inclut d’ailleurs pas des actes tels que la sodomie et la fellation forcées. Ceux-ci entrent dans la définition de la «contrainte sexuelle». Mais la peine minimale la concernant est plus basse que celle du viol. Plus largement, la définition n’est pas fondée sur la notion de «consentement».