Londres : Deliveroo a réduit ses pertes grâce à sa croissance

Le groupe britannique de livraison de repas a vu son chiffre d'affaires bondir de 82%, à 1,18 milliard de francs au premier semestre.

L'une des grandes gagnantes de la pandémie, la plateforme britannique de livraison de repas Deliveroo, a annoncé mercredi avoir réduit ses pertes au premier semestre grâce à une envolée de ses ventes et sans souffrir du déconfinement. Sa perte nette a atteint 108,7 millions de livres sterling (139 millions de francs) entre janvier et juin, contre 126,2 millions un an plus tôt, selon un communiqué de la société qui dévoile ses premiers résultats financiers complets depuis son introduction en Bourse en mars.