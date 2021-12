Statut des coursiers : Deliveroo revendique une «victoire» devant la justice belge

Un tribunal a donné raison à la plateforme de livraison de repas sur le statut de ses coursiers, mais un syndicat juge ce verdict «étonnant» et appelle le gouvernement à se saisir de la question.

La relation entre les coursiers Deliveroo et la plateforme de livraison de repas ne peut être requalifiée en contrat de travail avec les obligations qui en découlent pour l’employeur, a tranché mercredi un tribunal belge, saisi d’une plainte du Ministère public. L’entreprise a salué «une victoire» en ce qui la concerne, tandis que le syndicat chrétien CSC, soutenant une trentaine de coursiers associés à la plainte, a eu une lecture plus nuancée du jugement.

Statut précaire

Selon lui, seuls 15% des coursiers Deliveroo en Belgique travaillent sous le statut d’indépendant (finançant eux-mêmes leur protection sociale), tandis que 85% sont placés sous le régime belge de l’économie collaborative permettant de réaliser des petites prestations pour des compléments de revenus «sans être ni salarié ni indépendant». Et sans couverture sociale garantie. Or le tribunal dit qu’il faut choisir entre salarié et indépendant, et que ce régime juridique belge n’est «pas applicable» aux prestations des plateformes, a soutenu le responsable syndical.