LE RETOUR DE DMC: DeLorean fait son grand retour avec un bolide électrique

Tout le monde connaît cette voiture, mais seuls les fins connaisseurs savent comment elle s’appelle vraiment. La DeLorean, ou plus exactement la DMC-12, a joué un rôle clé dans la trilogie hollywoodienne «Retour vers le futur», a servi de machine à remonter le temps à Marty McFly et au Doc Brown avant de retourner vers le futur.

Autant la DMC-12 est, aujourd’hui encore, culte, autant son histoire derrière le grand écran est dramatique. L’ancien patron de GM, John DeLorean, n’a réussi à réaliser son rêve de posséder sa propre voiture de sport qu’à coups d’affaires tordues et de fraudes ciblées – la débâcle s’étant soldée par une faillite digne d’un scénario hollywoodien, qui a effectivement donné naissance à des films. John DeLorean, quant à lui, a été arrêté le 19 octobre 1982 par le FBI et la DEA (Drug Enforcement Administration) pour trafic de drogue avant d’être acquitté par le tribunal. La DMC-12 reste à ce jour le seul modèle de la DeLorean Motor Company.

Une sportive à portes papillons

Cela devrait être amené à changer. En effet, DMC a annoncé son grand retour en présentant l’Alpha 5, le premier modèle des temps nouveaux. D’une longueur de près de cinq mètres et d’une largeur dépassant les deux mètres, le nouveau modèle est nettement plus grand que son légendaire prédécesseur qui ne mesurait que 4,27 mètres de long. Pour l’Alpha 5, le constructeur a également renoncé à la coûteuse carrosserie en acier inoxydable d’antan.

Sous le long capot, le V6 essence de l’original a laissé place à un moteur électrique capable d’élancer l’Alpha 5 à cent à l’heure en moins de trois secondes avant de lui faire atteindre sa vitesse de pointe de 250 km/h. D’une capacité de plus de 100 kWh, la batterie permet à la sportive futuriste à portes papillons d’atteindre une autonomie de 480 kilomètres, d’après le cycle américain d’homologation EPA. Le lancement sur le marché du modèle de série limité à 88 exemplaires devrait avoir lieu en 2024. DMC n’a pas encore communiqué son prix.

Dans l’habitacle, on trouve quatre sièges individuels et un cockpit très épuré.

En guise de clin d’oeil au modèle d’antan, l’Alpha 5 a été équipée de portes papillons et d’un hayon fuyant avec lunette arrière à lamelles.

Pour l’heure, seules des images virtuelles de la voiture ont été publiées. Mais au mois d’août, DeLorean prévoit de présenter un prototype de l’Alpha 5 au Concours d’Elégance de Pebble Beach, en Californie. Le design sera signé par le très renommé Studio ItalDesign, qui avait déjà dessiné l’ancien modèle. En guise de clin d’œil à la DMC-12, les Italiens ont opté pour un hayon fuyant avec lunette arrière à lamelles en plus des portes papillons caractéristiques. L’habitacle comprend quatre sièges individuels ainsi qu’un cockpit quasiment dépourvu de boutons et d’interrupteurs, avec un grand écran derrière le volant et un autre au niveau de la console centrale. Les cinéphiles chercheront toutefois en vain le compensateur de flux.