Delphine Jubillar serait morte étouffée ou étranglée par son mari

Près de trois ans après la disparition de Delphine Jubillar, le mystère reste entier sur ce qu’il est advenu de cette infirmière alors âgée de 33 ans, mère de deux jeunes enfants. Depuis son placement en détention provisoire en juin 2021, son mari Cédric continue de clamer son innocence, et ses avocats ont multiplié les demandes de remise en liberté. Toutes ont été refusées. Mi-octobre, l’enquête a officiellement été clôturée . Et le 3 novembre, le parquet de Toulouse a rendu son réquisitoire définitif, que «Le Parisien» a pu consulter. Dans ce document de 39 pages, le ministère public revient sur les charges pesant contre Cédric Jubillar, estimant qu’elles sont suffisantes pour un renvoi vers une Cour d’assises.

Delphine Jubillar (née Aussaguel) a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le sud de la France. Après près de trois ans d’enquête, le parquet est formel: Cédric Jubillar a tué son épouse, avec qui il était en instance de divorce. «L’information judiciaire a réuni les éléments démontrant que Delphine Aussaguel (…) a été tuée», dit le document. Et plus loin: «Tous les éléments recueillis démontrent l’implication de Cédric Jubillar dans le meurtre de Delphine Aussaguel», estime le parquet. Celui-ci évoque ensuite une mort par strangulation ou par étouffement, ce qui expliquerait l’absence de traces de sang au domicile familial et dans les voitures.