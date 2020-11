Tribunal fédéral : Demande de récusation d’un procureur genevois rejetée

Un ancien proche de Pierre Maudet mettait en doute l’impartialité du procureur Stéphane Grodecki qui instruit la plainte déposée contre un policier pour abus d’autorité.

Le 5 mars 2020, Simon Brandt, a déposé plainte contre un policier et contre inconnus pour abus d’autorité, induction de la justice en erreur, violation du secret de fonction et dénonciation calomnieuse. Il entendait dénoncer les conditions de son arrestation et de son interrogatoire en décembre 2019 dans le cadre d’une enquête pour violation du secret de fonction.