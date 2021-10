Football : Demande d’incarcération contre Lucas Hernandez

Le joueur français doit se présenter à la justice espagnole pour avoir contrevenu à une mesure d’éloignement de sa compagne.

Lucas Hernandez, champion du monde 2018 et vainqueur de la Ligue des nations avec les Bleus dimanche contre l’Espagne (2-1), devra se présenter le 19 octobre devant un tribunal de Madrid afin que l’ordonnance d’incarcération lui soit notifiée, a indiqué ce tribunal dans un communiqué. Il aura après cette audience dix jours pour entrer «volontairement» en prison.

Mais, selon le tribunal, l’ancien défenseur de l’Atlético Madrid a déjà fait appel de la décision et pourrait éviter la prison si son recours était accepté.

En vacances ensemble

La première condamnation de Lucas Hernandez dans cette affaire remonte à février 2017. Le défenseur avait alors été condamné, tout comme sa compagne, à 31 jours de travaux d’intérêt général et à une mesure d’éloignement et d’interdiction d’entrer en contact durant six mois pour des violences conjugales mutuelles.