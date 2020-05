Suisse

Demandes d’asile au plus bas, avant un rebond?

La fermeture des frontières européennes pour lutter contre le coronavirus a fait chuter les arrivées de migrants. Mais celles-ci pourraient reprendre à moyen terme, selon le Bureau européen d'appui en matière d'asile.

Covid-19, famine et insécurité: les migrants pourraient affluer

Toutefois, une augmentation des demandes d'asile est à prévoir, a estimé mardi l'agence européenne de l'asile. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) a lui aussi noté une baisse des demandes d'asile, de l’ordre de 43% en mars, dans les 27 pays de l'UE, la Norvège et la Suisse, en raison des mesures d'urgence et fermetures de frontières décidées par ces pays pour lutter contre la pandémie.

Mais l'EASO souligne cependant que la vulnérabilité face au Covid-19 des pays pauvres, d'où sont issus la majorité des demandeurs d'asile en Europe, les risques accrus de famine, d'insécurité et d'un regain d'activité du groupe jihadiste Etat islamique (EI) «pourraient affecter la migration» vers l'Europe et «conduire à une hausse des demandes d'asile à moyen terme».

Impossible de faire face à la pandémie

Ces personnes sont susceptibles de venir de pays comme l’Afghanistan, le Bangladesh, la République démocratique du Congo, l’Érythrée, la Somalie ou encore la Syrie: des États qui n’ont pas les moyens de faire face à la pandémie. Ces pays «ont aussi bien moins de lits d'hôpitaux et de médecins par habitant», indique le rapport de l’EASO, rappelant que le lavage régulier des mains n'est pas possible sans eau courante, et que 84% des foyers de la République démocratique du Congo n'y ont par exemple pas accès. De même, la distanciation physique n’est que difficilement praticable dans beaucoup de pays pauvres, où les gens vivent dans des bidonvilles et autres lieux surpeuplés.