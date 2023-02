Asile en Suisse : Demandes en hausse, Berne pointe du doigt la Turquie et la Serbie

Si la Suisse a vu arriver plus de demandeurs d’asile en 2022, ce n’est pas parce qu’elle l’a cherché avec une politique d’accueil favorable. C’est parce que le monde est tumultueux et, surtout, parce que certains pays ont ouvert les portes de la route vers l’Europe. Tel est en substance l’avis du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) dans son bilan de l’asile en 2022.

Partis de Turquie

Mais le SEM pointe aussi du doigt certains États étrangers. «La Turquie, en particulier, a durci le ton pour inciter les 3,5 millions de Syriens et les 200’000 à 300’000 Afghans séjournant sur son territoire à quitter le pays», écrit-il, disant que le flux migratoire a «de ce fait, nettement augmenté» en été. Dans les statistiques, justement, les deux premiers pays d’origine des demandeurs d’asile sont l’Afghanistan et la Turquie.

Pression sur la Serbie

Autre coupable désigné: la Serbie, décrite comme «plaque tournante» de la route vers l’Europe via les Balkans. «Au cours de l’année 2022, l’itinéraire partant de la Serbie vers la Bosnie et la Croatie puis vers la Slovénie et l’Italie a nettement gagné en importance», relève-t-il.

La Serbie est pointée du doigt car elle avait octroyé des exemptions de visas à l’endroit de nombreux pays tiers, dont la Tunisie. «Un nombre nettement plus élevé de personnes en provenance du Burundi, d’Inde, de Cuba et de Tunisie est entré légalement en Serbie pour poursuivre illégalement le voyage vers l’espace Schengen en 2022», relève le SEM, qui, avec d’autres pays européens, est intervenu en automne dernier auprès de la Commission européenne. «Depuis, les ressortissants originaires de plusieurs Etats ne peuvent plus entrer sans visa en Serbie. Ces mesures ont permis de ralentir la migration par voie aérienne via la Serbie», précise Anne Césard, porte-parole du SEM.