Eruptions cutanées – Démangeaisons après le booster surtout avec le vaccin Moderna

Signalements bienvenus

Swissmedic rappelle que tout citoyen peut lui annoncer, sur son site, des effets secondaires après la prise d’un médicament ou, en l’occurence, après une vaccination. «Il n'est pas nécessaire d'avoir confirmation d'une relation de cause à effet entre un événement et un médicament pour déclarer un effet indésirable: la suspicion seule est suffisante pour donner lieu à une annonce», indique Swissmedic sur son site, ajoutant qu’il est «souhaitable, mais non obligatoire, que le patient en discute préalablement avec son médecin de famille et qu’ils complètent ensemble la déclaration, de telle manière que les indications sur les conclusions d’éventuelles investigations soient aussi précises que possible».